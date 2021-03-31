Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 7 мая

Еще 107 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 7 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Вчера было зарегистрировано 117 новых случаев COVID-19.
На сегодняшний день в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 114 871 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 244.
При этом от коронавируса уже вылечились 110 356 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 107 человек. 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 271.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.
Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.
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