Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 7 мая Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 107 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 7 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 117 новых случаев COVID-19.

На сегодняшний день в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 114 871 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 244.

При этом от коронавируса уже вылечились 110 356 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 107 человек. 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 271.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.