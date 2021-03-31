"Парад Победы в Нижнем Новгороде стал самым масштабным в истории региона", - Глеб Никитин Общество

Парад Победы состоялся 9 мая 2021 года на Нижне-Волжской набережной Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил участников мероприятия.

"Спасибо всем, кто готовился к Параду Победы, участвовал в его организации, помогал нам в реализации идей. Хотелось, чтобы парад отражал дух и Дня Победы, и 800-летия Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.

Согласно информации, в Параде Победы участвовали порядка 1,3 тыс. человек, было задействовано около 90 единиц техники.

"Особенно приятным стало участие в параде легендарных Т-34 и газовской "полуторки". Без этой техники не было бы Великой Победы. Конечно, были представлены и самые современные образцы вооружения, в том числе впервые в Нижнем Новгороде показаны образцы новейшей опытной военной техники ЦНИИ "Буревестник". Мы увидели, что сегодняшние предприятия достойно продолжают трудовые традиции горьковчан", - завил Глеб Никитин.

В авиационной части парада были задействованы вертолёт МИ-28 УБМ "Ночной охотник", самолет МИГ-29 УБ, военно-транспортный самолет Росгвардии ИЛ-76. В водной части участвовали 15 судов подразделений областного ГУ МЧС России, Волжского управления Госморречнадзора, ГУ МВД России по региону, Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области, завода "Красное Сормово".

"Еще раз убедились, что Нижне-Волжская набережная идеально подходит для проведения Парада Победы. Здесь объединяются три стихии - земля, вода и воздух, здесь можно продемонстрировать возможности всех родов войск", - обратил внимание губернатор.

"Каждый год Парад Победы оставляет неизгладимые впечатления, вызывает настоящий трепет в душе и отсылает нас к тем суровым дням, когда наши советские люди воевали на полях сражений. Они не жалели своих сил и жизней. Отважные люди! Непоколебимая вера в единство народа и победу! Парад - это демонстрация силы и мощи русской армии. Это напоминание всем ныне живущим о том, как важно отстаивать историческую правду и сохранять мир, чтить и уважать ветеранов не только в День Победы, а каждый день. Мы говорим ветеранам огромное спасибо. Низкий вам поклон! История и Родина – наше самое великое достояние!" - добавил председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что для него 9 Мая, как и для всех жителей страны, - особенный день.

"Важно поддерживать память о том трагическом и героическом времени. Ветеранов остается все меньше, и наша задача — помнить уроки прошлого. Сегодня в Нижнем Новгороде прошел самый масштабный парад из всех, что я помню. Прошла историческая техника – танк Т-34, который производился в Горьком, "полуторка", которая обеспечивала доставку продуктов в блокадный Ленинград. Была показана самая современная техника, в том числе авиационная, а также речной флот", – подчеркнул глава столицы Приволжья.