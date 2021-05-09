Грозовые дожди с сильным ветром надвигаются на Нижний Новгород

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижнего Новгорода и области.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня – 9 мая, в ближайшие часы и до конца дня в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы.

Помимо грозы, на город надвигается ливень и ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с.

Такие неблагоприятные погодные явления продлятся и ночью.

МЧС предупреждает, что прогнозируемая погода может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Ветер может повредить линии электропередачи и связи, поразить объекты электроэнергетики, стать причиной обрушения слабоукрепленных, но широкоформатных конструкций, повалить деревья.

Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных мостов и сельхозугодий. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.

Существует вероятность увеличения количества ДТП, затруднений в работе всех видов транспорта.

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Теги:
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