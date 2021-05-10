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Спорт

Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область

10 мая 2021 16:24  [72] Спорт

Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу 10 мая прибыл в Нижний Новгород в рамках трофи-тура. Вместе с Кубком прибыли и амбассадоры турнира.

Первой выставочной точкой трофея стала зона прилета аэропорта, где все желающие смогли получить автографы известных футболистов и сфотографироваться с трофеем.

После этого кубок отправился на ретро-автомобилях в Городец. Главный трофей был выставлен в "Городе мастеров" и других туристических локациях города. В 15:30 кубок покинул город, чтобы стать участником тура по Оке и Волге. Подробнее о маршруте Кубка в Нижегородской области сообщалось ранее.

Сейчас можно посмотреть фоторепортаж о мероприятиях с участниками трофи-тура в аэропорту и Городце.

Авторы фото - Юлия Горшкова (ИА "Время Н") и РФС.

Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область

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Теги:
Футбол
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Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
10 мая 2021 16:24Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
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