Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область Спорт

Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу 10 мая прибыл в Нижний Новгород в рамках трофи-тура. Вместе с Кубком прибыли и амбассадоры турнира.

Первой выставочной точкой трофея стала зона прилета аэропорта, где все желающие смогли получить автографы известных футболистов и сфотографироваться с трофеем.

После этого кубок отправился на ретро-автомобилях в Городец. Главный трофей был выставлен в "Городе мастеров" и других туристических локациях города. В 15:30 кубок покинул город, чтобы стать участником тура по Оке и Волге. Подробнее о маршруте Кубка в Нижегородской области сообщалось ранее.

Сейчас можно посмотреть фоторепортаж о мероприятиях с участниками трофи-тура в аэропорту и Городце.

Авторы фото - Юлия Горшкова (ИА "Время Н") и РФС.