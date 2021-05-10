НОФ подписала 12 договоров на поставку товаров в розничную сеть "Госаптека" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Государственное предприятие Нижегородской области "Нижегородская областная фармация" (НОФ) подписала 12 договоров на поставку аптечных товаров в розничную сеть "Госаптека". Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно информации, общая стоимость заключенных договоров составляет 7,3 млрд рублей. Сумма поделена поровну среди всех участников закупочной процедуры, которую НОФ объявила в октябре 2020 года.

Предметом договоров является поставка в аптечные организации сети "Госаптека" аптечных товаров.

В результате проведенной ГП НО "НОФ" открытой неконкурентной закупочной процедуры было отобрано 12 контрагентов, полностью соответствующих предъявленным требованиям, среди которых: успешный опыт работы по профилю закупки, обеспеченность материально-техническими ресурсами, срок доставки товара до торговых точек и др. Таким образом, Нижегородская областная фармация расширила круг поставщиков для розничной сети, что дает ряд преимуществ не только госпредприятию, но и конечным потребителям.

Во-первых, расширенный круг поставщиков обеспечит разнообразный ассортимент товара и большую стабильность в наполнении "Госаптек" необходимой продукцией для полноценного лекарственного обеспечения населения Нижегородской области.

Во-вторых, это предполагает серьезную конкуренцию ценовых предложений. НОФ в ежедневном режиме запрашивает у всех поставщиков цены на необходимые товары аптечного ассортимента и выбирает лучшее предложение по каждой позиции, а это в конечном итоге означает, что покупатель получит в аптеках оптимальную цену.

В-третьих, в процессе отбора ряд поставщиков оптимизировал дистрибуцию и предложил улучшенные условия доставки товара в аптечные организации: 3-4 раза в неделю вместо обязательных двух. Напомним, что подразделения сети "Госаптека" расположены в 49 районах Нижегородской области, включая отдаленные и труднодоступные.

В целом, новые договоры адаптированы под изменившиеся условия на российском фармацевтическом рынке и призваны способствовать оптимизации системы лекарственного обеспечения жителей Нижегородской области.

Напомним, что возможность заключить рамочные договоры появилась после того, как девятый арбитражный апелляционный суд Москвы поддержал позицию ГП НО "НОФ" и оставил апелляционную жалобу ФАС без удовлетворения. В постановлении суда отмечено, что "при осуществлении закупки ГП НО "НОФ" действовало добросовестно и разумно; ограничение конкуренции отсутствует".