Глеб Никитин поручил усилить безопасность нижегородских школ в связи с трагедией в Казани

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову проработать вопрос об усилении мер безопасности во всех школах региона в связи с трагедией в Казани. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
"Совместно с муниципалитетами и руководством образовательных учреждений необходимо провести проверку соблюдения мер безопасности во всех учебных заведениях. Прошу подключиться и правоохранительные органы. Огромную роль в предотвращении таких трагедий играет профилактическая и воспитательная работа", - сказал глава региона.
Напомним, трагедия произошла в школе №175 в Казани. Как сообщает ТАСС, неизвестный открыл стрельбу в школе этим утром. В результате погибли 11 человек, среди них девять детей. Количество пострадавших уточняется. Правоохранители задержали 19-летнего подозреваемого который, окончил эту школу несколько лет назад. Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве.
В здании на момент случившегося находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией, а министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов заявил о готовности региона оказать помощь пострадавшим.
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