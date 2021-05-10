Главой Минлесхоза Нижегородской области назначен Роман Воробьев Политика

Роман Воробьев Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министром лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области назначен Роман Воробьев, ранее возглавлявший департамент лесного хозяйства региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

Новый министр назначен распоряжением губернатора Нижегородской области от 30 апреля 2021 года.

Губернатор Глеб Никитин сказал, что перед Романом Воробьевым на посту министра поставлены серьезные задачи, прежде всего, связанные с реализацией в регионе нацпроекта "Экология".

Напомним, что министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области создано в феврале 2021 года путем объединении двух структурных подразделений правительства - департамента лесного хозяйства и комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

Как отметил глава региона, это повысит эффективность исполнения полномочий в сфере лесных отношений и охотничьего хозяйства благодаря увеличению скорости информационного обмена и оперативности реагирования инспекторского состава.

Ранее сообщалось, что Роман Воробьев был назначен директором департамента лесного хозяйства Нижегородской области 23 января 2018 года. Предыдущий директор регионального деплесхоза Николай Горелов в мае 2016 года был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями: он нарушил нормы законодательства при выращивании посадочного материала для устранения последствий лесных пожаров в 2010 году.

СПРАВКА:

Роман Алексеевич Воробьев родился в 1988 году в Ковернинском районе Нижегородской области. Получил высшее образование, кандидат биологических наук.

Начинал трудовой путь инженером по лесовосстановлению. Прошел путь от главного специалиста до начальника отдела государственной политики и регулирования в области управления лесами и лесоустройства в департаменте госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России. Работал заместителем начальника управления делами в Федеральном агентстве лесного хозяйства.