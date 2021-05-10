Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 12 мая COVID-19 Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 121 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 12 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 124 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 12 мая составляет 1.09 (вчера - 1.07).

По данным на 12 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 115 465 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 269.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 110 852 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 95 человек, а 11 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 344.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 602 468 человек, в том числе за последние сутки протестировано 1 892 жителя.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.