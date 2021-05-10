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Общество

Еще один мост через Оку за 8,6 млрд рублей хотят построить в Нижнем Новгороде

12 мая 2021 16:18  [1] Общество
Еще один мост через Оку за 8,6 млрд рублей хотят построить в Нижнем Новгороде

Еще один мост через Оку за 8,6 млрд рублей хотят построить в Нижнем Новгороде

Фото: НИА Нижний Новгород (Архив)

Еще один мост через Оку за 8,6 млрд рублей хотят построить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает “Ъ-Приволжье” со ссылкой на источник в Кремле.

Данный мост станет пятой автомобильной переправой через Оку в областном центре. Объект хотят построить рядом с Ольгино перед Стригинским мостом.

По информации источника, мост позволит сократить путь из микрорайона Щербинки-2 и поселков Ольгино и Новинки до Автозаводского района на 45 минут.

Протяженность переправы составит около 2 км. Предполагается, что проезд по мосту будет платным, а одну бесплатную полосу выделят для общественного транспорта.

Конкурс по выбору подрядчика для строительства моста, по словам источника, объявят летом этого года. Начальная цена контракта составит 8,6 млрд рублей.

Этот проект станет одним из первых, который реализуют при помощи инфраструктурных бюджетных кредитов. Напомним, что привлечь кредитные средства федерации существует и у Нижегородской области.

Как ранее сообщал президент страны Владимир Путин, приоритетами при выдаче таких кредитов станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта.

Предполагается, что процентная ставка по инфраструктурному кредиту не превысит 3% годовых, а срок погашения заемных средств составит 15 лет. До конца 2023 года правительство РФ планирует выделить на эти цели 500 млрд рублей.

Сколько сможет получить Нижегородская область, выяснится к середине 2021 года.

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Теги:
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