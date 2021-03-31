Федерация примет решение о сумме кредита для строительства метро в Нижнем Новгороде в середине июня Экономика

Нижегородские власти смогут узнать сумму, которую предоставит федерация для строительства метро, к середине 2021 года. Об этом сообщила глава министерства финансов региона Ольга Сулима на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области.

Напомним, что правительство РФ разрабатывает новый механизм помощи регионам – бюджетный инфраструктурный кредит.

"Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим – чем меньше долгов было у региона, тем больше он может поучить кредитов. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта", - пояснил президент России Владимир Путин 21 апреля в своем послании к Федеральному Собранию.

Он сказал, что на кредитные средства от федерации Нижний Новгород получит возможность работать над развитием метро и приступить к обновлению центра города.

Предполагается, что процентная ставка по инфраструктурному кредиту не превысит 3% годовых, а срок погашения заемных средств составит 15 лет. До конца 2023 года правительство РФ планирует выделить на эти цели 500 млрд рублей.

По мнению Ольги Сулимы, к середине июня 2021 года станет понятно, на какую именно сумму сможет рассчитывать Нижегородская область. Напомним, что сейчас министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области разрабатывает технико-экономическое обоснование продления веток метро в Нижнем Новгороде.

Речь идет о продлении Сормовско-мещерской линии метро от станции "Буревестник". Здесь рассматривается два варианта: продление до станции "Сормовская" либо до станции "Варя".

Также министерство оценивает перспективы дальнейшего развития подземного электротранспорта в исторической части Нижнего Новгорода. В частности, продления Автозаводско-нагорной линии от станции "Горьковская" до станции "Сенная".