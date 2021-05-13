Курсирование "Омиков" от Нижнего Новгорода до Бора возобновится весной Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Теплоход класса "Москва" (теплоход типа "ОМ", или в просторечии - "Омик") возобновит перевозку пассажиров по маршруту Нижний Новгород – Бор весной 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве Нижегородской области.

Перевозки на данном теплоходе не осуществлялись с 2013 года. "Омик" находился под управлением компании "Водоход", которая отказалась его использовать из-за нерентабельности.

Сейчас перевозкой пассажиров займется ЗАО "Судоходная компания "Ока" (Бор).

Навигация начнется после стабилизации уровня воды на Волге. Сейчас уже определены места установки причалов.

Теплоходы проекта "ОМ" ведут свою историю с 50-х годов прошлого века. Серия включает в себя восемь различных проектов судов (623, 623/252, 780, 780-3, 1570, 1630, 935, 950). Причем все они оригинальны и по техническим характеристикам, и по особенностям конструкции.

Напомним, что при стабилизации уровня воды на Оке и Волге, в Нижегородской области также возобновится навигация судов на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р", которые начнут курсировать из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево, а также по маршруту Речной вокзал – микрорайон Юг на Автозаводе.

Помимо этих маршрутов уже подтверждены намерения по открытию новых направлений для "Валдая".