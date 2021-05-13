Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 мая Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 123 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 13 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зарегистрирован 121 новый случай COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 13 мая составляет 1.06 (вчера - 1.09).

По данным на 13 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 115 588 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 270.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 110 959 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 107 человек, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 359.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 607 100 человек, в том числе за последние сутки протестировано 4 632 жителя.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.