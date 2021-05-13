Парковка на Ивановском съезде после его реконструкции будет запрещена Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Парковка на Ивановском съезде в нижегородском Кремле после его реконструкции будет запрещена. Об этом стало известно в ходе осмотра зоны проведения работ 13 мая.

Как отметил представитель подрядной организации Семён Туякбаев, все виды работ планируется завершить к 30 июня.

На сегодняшний день полностью выполнен демонтаж старого дорожного покрытия, сейчас идет подготовка к устройству подпорной стенки, перильного ограждения. Общая площадь реконструкции составляет 4 тысячи кв.м.

Отмечается, что гранитная плитка вместо асфальта применена в реконструкции для создания единой архитектурной составляющей нижегородского Кремля, а съезд является частью туристического маршрута.

В ходе мероприятия также была озвучена информация, что после окончания ремонта парковка на Ивановском съезде будет запрещена. Здесь ненадолго смогут останавливаться лишь туристические автобусы.

Напомним, что на капремонт автомобильной дороги выделили 37,2 млн рублей.