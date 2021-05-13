Строительство станции "Сенная" начнется в 2022 году при условии выделения кредита Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство Нижегородской области начнет строительство станции "Сенная" в 2022 году при условии выделения кредита. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

В ходе заседания Глеб Никитин представил региональные проекты территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Такая работа в настоящее время ведется в рамках исполнения перечня поручений по реализации послания президента Федсобранию.

Правительству РФ совместно с правительствами Красноярского края, Нижегородской области, Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа поручено реализовать проекты с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов и привлечением заинтересованных организаций, среди которых ПАО "Газпром" и ОАО "Российские железные дороги".

Среди нижегородских проектов Глеб Никитин выделил развитие южных территорий города для жилищного строительства с потенциальным выходом жилья на пилотных площадках на уровне 3,4 млн кв. м.

Также в заявке Нижегородской области представлен проект редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 га. На территории проекта планируется создать 20 тысяч рабочих мест.

Напомним, что у нижегородских властей появилась возможность привлечь у правительства РФ бюджетный инфраструктурный кредит, который планируется направить на строительство новых веток метро.

Сумму кредита федерация определит к середине 2021 года.

"Совместно с коллегами из мы верифицировали имеющиеся наработки и проекты по развитию метрополитена в Нижнем Новгороде и предлагаем рассмотреть возможность строительства станций метро. Во-первых, это "Сенная". Во-вторых, строительство метро до Сормова в заречной части города. Новые станции позволят существенно улучшить транспортное обслуживание для более чем 160 тысяч жителей города. Одновременный ввод всех четырех станций позволит сформировать тот самый опорный каркас для новой транспортной системы и качественно перераспределит пассажирские потоки в пользу общественного транспорта. При принятии положительного решения о выделении кредита готовы приступить к работе уже в следующем году", - сказал Глеб Никитин.

В заключение заместителя председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что нижегородская заявка является одной из самых проработанных.