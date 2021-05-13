Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Экономика
14 мая 2021 08:38  [120] Строительство станции "Сенная" начнется в 2022 году при условии выделения кредита
13 мая 2021 18:41  [247] Количество мест в детсадах Нижнего Новгорода в 2020 году увеличилось на 2 тысячи
13 мая 2021 09:53  [291] Нижегородская и Самарская области обменялись опытом работы по развитию территорий
12 мая 2021 14:54  [250] Нижегородская область в I квартале увеличила товарооборот на 4% - до $1,8 млрд
12 мая 2021 13:14  [246] Более 451 млн рублей планируется направить на поддержку нижегородских предпринимателей
11 мая 2021 16:15  [322] Муниципальный долг Нижнего Новгорода за апрель снизился на 6%
11 мая 2021 13:48  [284] Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 18%
03 мая 2021 13:25  [601] Глеб Никитин назвал уровень безработицы в Нижегородской области рекордно низким в ПФО
30 апреля 2021 14:34  [549] "Повышение ключевой ставки сдержит инфляцию в условиях восстановления экономики", – Лариса Павлова
30 апреля 2021 11:15  [441] Публичные слушания по исполнению горбюджета Нижнего Новгорода состоятся 13 мая
Экономика

Строительство станции "Сенная" начнется в 2022 году при условии выделения кредита

14 мая 2021 08:38  [120] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство Нижегородской области начнет строительство станции "Сенная" в 2022 году при условии выделения кредита. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

В ходе заседания Глеб Никитин представил региональные проекты территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Такая работа в настоящее время ведется в рамках исполнения перечня поручений по реализации послания президента Федсобранию.

Правительству РФ совместно с правительствами Красноярского края, Нижегородской области, Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа поручено реализовать проекты с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов и привлечением заинтересованных организаций, среди которых ПАО "Газпром" и ОАО "Российские железные дороги".

Среди нижегородских проектов Глеб Никитин выделил развитие южных территорий города для жилищного строительства с потенциальным выходом жилья на пилотных площадках на уровне 3,4 млн кв. м.

Также в заявке Нижегородской области представлен проект редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 га. На территории проекта планируется создать 20 тысяч рабочих мест.

Напомним, что у нижегородских властей появилась возможность привлечь у правительства РФ бюджетный инфраструктурный кредит, который планируется направить на строительство новых веток метро.

Сумму кредита федерация определит к середине 2021 года.

"Совместно с коллегами из мы верифицировали имеющиеся наработки и проекты по развитию метрополитена в Нижнем Новгороде и предлагаем рассмотреть возможность строительства станций метро. Во-первых, это "Сенная". Во-вторых, строительство метро до Сормова в заречной части города. Новые станции позволят существенно улучшить транспортное обслуживание для более чем 160 тысяч жителей города. Одновременный ввод всех четырех станций позволит сформировать тот самый опорный каркас для новой транспортной системы и качественно перераспределит пассажирские потоки в пользу общественного транспорта. При принятии положительного решения о выделении кредита готовы приступить к работе уже в следующем году", - сказал Глеб Никитин.

В заключение заместителя председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что нижегородская заявка является одной из самых проработанных.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Метро
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph