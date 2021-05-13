Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 14 мая

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Еще 126 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 14 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Вчера было зарегистрировано 123 новых случаев COVID-19.
Коэффициент распространения инфекции на 13 мая составляет 1.08 (вчера - 1.06).
По данным на 14 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 115 714 человек, в том числе активных случаев, как и днем ранее, зафиксировано 1 270.
На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 111 069 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 110 человек, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 374.
С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 612 834 человек, в том числе за последние сутки протестировано 5 734 жителя.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.
В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.
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