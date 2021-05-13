Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Большом Козино Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Большом Козино. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, "по горячим следам" следователями был задержан 49-летний житель региона.

Следователи полагают, что 13 мая он прибыл на электричке в город Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую малолетнюю девочку. В лесополосе он напал на ребенка, изнасиловал его, а затем убил, нанеся ножевые ранения.

В настоящее время по месту жительства подозреваемого проводится обыск, а также ведется его допрос.

Установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим.

Напомним, что труп ребенка был обнаружен 13 мая вечером. Прокуратура проверит транспортную обеспеченность в Б.Козино после убийства девочки