Обнародовано число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 15 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 125 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 15 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 126 новых заразившихся.

На сегодняшний день в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 115 839 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1275 (вчера - 1 270).

Однако, уже вылечились 111 174 нижегородцев вылечились от COVID-19, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 105 человек. 16 человек умерло, увеличив число случаев с летальным исходом до 3 390.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.