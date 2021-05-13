Последствия непогоды устраняют в Нижнем Новгороде Общество

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Шквалистым ветром 15 мая в Нижнем Новгороде повалено 79 деревьев, зарегистрировано три обрыва линии электропередач, в результате без электроснабжения оставались 33 многоквартирных дома па территории Ленинского района и 1,028 тыс. частных домов в Автозаводском. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Электроснабжающие организации оперативно начали ремонтно-восстановительные работы, а дорожные службы и сотрудники аварийно-спасательного отряда управления ГОЧС Нижнего Новгорода в районах города приступили к уборке дорог и пространств от поваленных деревьев. Уже к 6 часам утра были восстановлены линии электропередач, дороги освобождены от упавших деревьев", - заявил глава города Юрий Шалабаев.

Он добавил, что работы будут продолжены.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову организовать мониторинг ситуации с ураганом в регионе.

Напомним, более 21 тыс. человек в 84 населённых пунктах Нижегородской области остались без электроэнергии из-за урагана 15 мая. В отдельных районах наблюдались грозы, местами ливни, град, порывы ветра до 18-23 м/с.