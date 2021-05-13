Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 16 мая COVID-19 Общество

Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 16 мая COVID-19

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Еще 138 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки, по данным на 16 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 125 новых случаев COVID-19.

По данным на 16 мая, в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 115 977 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 287.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 111 283 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки выписаны 109 человек, а 17 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 407.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.