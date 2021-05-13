Более 20 млн рублей направят на замену дорожных знаков в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 20 млн рублей направят на замену дорожных знаков в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, дорожные знаки необходимо заменить по 23 адресам, но в основном на дорогах, расположенных в Нижегородском районе.

Закупку проводит департамент экономического развития администрации. Начальная цена контракта составляет 20,1 млн рублей.

Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 15 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что масштабный ремонт дорог в Нижегородской области начнется в мае.

Ремонтная кампания включает в том числе два дорожных участка по пути к Кремлю – это площадь Минина и Пожарского и ул. Варварская, от площади Свободы до центральной площади города.