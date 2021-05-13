Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 19 мая COVID-19 Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 137 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 19 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 135 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 19 мая составляет 1.10 (вчера - 1.08).

По данным на 19 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 116 385 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 365 (вчера - 1 342).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 111 573 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 98 человек, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 447.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 635 909 человек, в том числе за последние сутки протестированы 3 676 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.