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Общество

Нижегородский Минлесхоз выразил соболезнования в связи с трагической кончиной охотоведа Валерия Гайдыша

19 мая 2021 18:19  [51] Общество
Валерий Гайдыш

Валерий Гайдыш

Сотрудники регионального министерства лесного хозяйства, комитета Госохотнадзора и ГКУ НО "Центр охраны животного мира" скорбят по поводу преждевременной трагической кончины своего коллеги охотоведа Валерия Гайдыша.

"Охотовед - одна из самых сложных и опасных профессий. Мы запомним Валерия Валерьевича Гайдыша как человека честного, принципиального, ответственного, знатока своего дела и надежного товарища, уважаемого среди коллег. Он с честью выполнял свои служебные обязанности, защищая природу Ардатовского района, и погиб, как настоящий герой, на боевом посту", - сказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Валерий Валерьевич Гайдыш родился 21 мая 1984 года. Работал в ГКУ НО "Центр охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов" в должности охотоведа 1 категории. В его служебные обязанности входило осуществление федерального государственного охотничьего надзора, федерального государственного надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Ардатовского района.

Как сообщалось ранее, 4 мая охотовед ГКУ НО "Центр охраны животного мира и водных ресурсов" Валерий Гайдыш выехал из села Саконы Ардатовского района и не вернулся. На следующий день его машину обнаружили на берегу Нуксенского озера около поселка Мухтолово. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения егеря. Спустя две недели, 18 мая, тело убитого обнаружили в лесу в Ардатовском районе.

Валерий Гайдыш будет похоронен 20 мая в селе Саконы Ардатовского района. У него осталась семья: жена и двое детей.

Предполагаемых убийц уже нашли. По версии следствия, Валерий Гайдыш при исполнении служебных обязанностей вступил в конфликт с двумя местными жителями, которые занимались незаконной охотой. Именно они и подозреваются в убийстве.

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Теги:
Некролог Убийство
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