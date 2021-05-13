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Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 20 мая

20 мая 2021 13:23  [124] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 20 мая.

Согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области за прошедшие сутки выявлено еще 142 новых случая заболевания коронавирусом.

Вчера было зарегистрировано 137 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 20 мая составляет 1.07 (вчера - 1.10).

По данным на 20 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 116 527 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 399 (вчера - 1 365).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 111 663 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 90 человек, а 18 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 465.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 642 719 человек, в том числе за последние сутки протестированы 6 810 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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