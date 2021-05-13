Четырнадцать детских площадок установят в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Четырнадцать детских площадок установят в нижегородском парке "Швейцария". Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной благоустройству парка, которая состоялась 20 мая.

По словам генерального директора управления по капитальному строительству администрации Нижнего Новгорода Сергея Шемчука, в рамках благоустройства парка будут открыты 13 детских площадок и одна площадка для детей с ограниченными возможностями.

Так, для детей будет работать веревочный парк, скейт-парк и спортплощадки. Инклюзивная площадка для детей будет включать в себя игровое оборудование. Для маломобильных нижегородцев также предусмотрена навигация, пандусы, тактильная плитка, инвадром и другое оборудование.

В заключение директор МАУ "Парк "Швейцария" Алексей Башкаев отметил, что все работы ведутся с учетом замечаний рабочей группы общественного совета.

Напомним, что в парке установят 152 камеры видеонаблюдения и пост охраны. На территорию парка будет обеспечен быстрый въезд всех экстренных служб и установлены "тревожные кнопки".