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Культура и отдых

Портрет Мстислава Ростроповича из 42 тысяч модулей установили в нижегородской филармонии

20 мая 2021 21:20  [129] Культура и отдых
Зона буфета

Зона буфета

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Портрет Мстислава Ростроповича из пиксельных модулей установили в нижегородской филармонии. Об этом сообщает корреспондент по итогам экскурсии в филармонию для СМИ.

Как пояснил журналистам подрядчик Сергей Яшнов, портрет собран из 42 тысяч кружков разного диаметра, за счет чего изображение Мстислава Ростроповича выглядит объемно. 

Портрет размещен в холле между вторым и третьим этажом.

"У нас было много споров по реконструкции. Прошу заметить - не ссор. И один из них решился, на мой взгляд, очень удачно. Проектировщик предлагал разместить портрет в нижнем фойе. Мы сочли, что это проходное место - там не место для маэстро. Зрительская часть второго и третьего этажа объединена в единое пространство. Его сейчас венчает фотография нашего любимого маэстро, именем которого названа филармония. Его дух сопутствует нам в делах. Он наверху, все устремлено к нему. Это его место",  - рассказала художественный руководитель-директор Нижегородской филармонии им. Ростроповича Ольга Томина.

Автором концепции выступил Станислав Горшунов ("Бюро Горшунова ГОРА").

"Мы подумали над вопросом - что такое музыка. Нам показалось, что это что-то созданное свыше. А человек — некий проводник, который приносит искусство нам. Если вы обратите внимание, все музыкальные инструменты имеют плавную форму. Поэтому мы хотели, чтобы здесь все было плавное, лаконичное, простое", - пояснил он.

Первое, что увидят зрители филармонии - это обновленные двери. Вскоре рядом со входом появится декоративная надпись, рассказывающая о жизни Мстислава Ростроповича. В фойе первого этажа установлено большое зеркальное панно. Оно, в том числе, закрывает пожарный щиток и дверь в комнату художника. Рядом с лестницей появился арт-объект, созданный из партитур.

На втором этаже обустроена выставочная зона и находятся планшеты, на которых можно послушать классику.

"Сейчас там экспозиция художницы Анны Лагеда, которая попыталась преобразовать ощущение от музыки в графике", - поделился Станислав Горшунов.

Центром композиции третьего этажа стал светильник, свет которого через атриум проникает на второй этаж. На третьем этаже также обустроена зона буфета со столиками. Проектом предусмотрено прозрачное ограждение, через которое видно происходящее на втором этаже.

Основной цвет, использованный при реставрации - белый. Также значительное место отдано дереву и латуни. Как рассказал Станислав Горшунов, во время работ сохранены исторические ручки на дверях и гардеробные крючки. 

Первый заместитель министра культуры Наталья Суханова добавила, что в ходе ремонтно-реставрационных работ были укреплены перекрытия, обновлены коммуникации и заменен паркет. Стоимость работ составила 62,5 млн рублей.

Напомним, что филармонию им. Ростроповича планировалось отреставрировать к 800-летию Нижнего Новгорода. Контракт на работы был заключен в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, проект реконструкции самого зала филармонии начнут разрабатывать в этом году.

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Теги:
Музыка Реставрация Филармония
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Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
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