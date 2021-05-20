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Культура и отдых

"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича

20 мая 2021 20:39  [81] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ремонтно-реставрационные работы проводились в Нижегородской академической филармонии им. Ростроповича с декабря 2020 года. За это время полностью поменялись общественные пространства учреждения: фойе и гардероб, холлы второго и третьего этажа. В филармонии появился огромный портрет Мстислава Ростроповича, созданный из 42 тысяч модулей, арт-объект и целая выставочная зона.

Художественный руководитель-директор филармонии Ольга Томина рассказала журналистам, что поначалу с опаской отнеслась к масштабной реставрации, но министр культуры Нижегородской области Олег Беркович пообещал, что "филармония будет другой". И действительно, узнать в обновленной филармонии прежнюю сегодня очень сложно. Возможность увидеть обновленные пространства представится нижегородцам уже завтра - на открытии XVI Международного фестиваля искусств имени Сахарова.

Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича

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Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
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