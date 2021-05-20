"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ремонтно-реставрационные работы проводились в Нижегородской академической филармонии им. Ростроповича с декабря 2020 года. За это время полностью поменялись общественные пространства учреждения: фойе и гардероб, холлы второго и третьего этажа. В филармонии появился огромный портрет Мстислава Ростроповича, созданный из 42 тысяч модулей, арт-объект и целая выставочная зона.

Художественный руководитель-директор филармонии Ольга Томина рассказала журналистам, что поначалу с опаской отнеслась к масштабной реставрации, но министр культуры Нижегородской области Олег Беркович пообещал, что "филармония будет другой". И действительно, узнать в обновленной филармонии прежнюю сегодня очень сложно. Возможность увидеть обновленные пространства представится нижегородцам уже завтра - на открытии XVI Международного фестиваля искусств имени Сахарова.