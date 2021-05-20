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Общество

Разрешенное число зрителей хотят увеличить на Сахаровском фестивале

20 мая 2021 21:30  [191] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Разрешенное во время пандемии коронавируса число зрителей хотят увеличить на XVI Международном фестивале искусств имени Сахарова, который будет проходить в Нижегородской филармонии им. Ростроповича с 21 мая по 3 июня 2021 года. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова на пресс-конференции, посвященной фестивалю.

Сейчас в условиях распространения коронавируса залы могут быть заполнены только частично. С февраля максимальное число зрителей учреждений культуры составляет 60% вместимости зала. 

По словам Натальи Сухановой, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсуждает с Роспотребнадзором возможность ослабления этих требований в связи с большим интересом к фестивалю. Разрешенное число зрителей в таком случае составит 80% заполнения зала.

Напомним, что свыше 15 премьер ожидается на Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде. В том числе запланирована мировая премьера документального моноспектакля "Андрей Сахаров. Равновесие на краю". Постановка в исполнении артиста театра и кино Евгения Князева и симфонического оркестра Нижегородской филармонии основана на сохранившихся воспоминаниях Андрея Сахарова и его современников.

В фестивале примут участие более 400 отечественных и зарубежных деятелей искусства из шести стран: Италии, Германии, Франции, Нидерландов, США и России. В их числе три симфонических оркестра, академический и камерный хоры, три камерных коллектива, семь дирижеров и 23 солиста.

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СПРАВКА:

Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде с 1992 года по инициативе директора и художественного руководителя Нижегородской филармонии, Заслуженного деятеля искусств России Ольги Томиной и выдающегося музыканта, Народного артиста России Валентина Берлинского. В 1999 году фестиваль был принят в Европейскую Ассоциацию Фестивалей при ЮНЕСКО, таким образом подтвердив репутацию крупнейшего музыкального форума не только российского, но и международного масштаба.

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Теги:
Коронавирус Музыка Фестиваль
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20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
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