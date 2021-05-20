"Такого Сахаровского фестиваля не было еще никогда", - Ольга Томина Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Международный фестиваль искусств имени Сахарова стартует в Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича 21 мая. Об уникальности этого события журналистам рассказала художественный руководитель-директор музыкального учреждения Ольга Томина.

По ее словам, Нижний Новгород в этом году стал центром притяжения музыкальной общественности. В фестивале впервые за всю историю примут участие 400 человек. Кроме того, значительное количество людей вызвались помогать в организации события.

Фестиваль будет проходить в Нижнем Новгороде в течение двух недель - с 21 мая по 3 июня 2021 года.

"Никогда не было раньше трех оркестров, в том числе двух приглашенных, сразу двух хоров — академического и камерного, семи дирижеров. К нам приедут артисты кино, мастера художественного слова, 23 солиста. У нас 15 премьер. Фестиваль направлен на пробуждение самых добрых чувств, так и происходит", - сообщила Ольга Томина.

Художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Нижегородской филармонии Александр Скульский отметил, что фестиваль откроется концертом №2 Шопена. По сохранившимся данным, это было одно из любимых произведений Андрея Сахарова. Гости фестиваля услышат его в оркестровой редакции Михаила Плетнева.

"Дирижер Российского национального оркестра сделал свою оркестровую версию. Получилось очень хорошо. Денис Мацуев в восторге от нее. И мы захотели", - сказал он.

На открытии фестиваля пианист Денис Мацуев и Государственная хоровая капелла России имени Юрлова в сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии также исполнят кантату "Иоанн Дамаскин" Сергея Танеева на слова Алексея Толстова.

Александр Скульский обратил внимание на художественную ценность документального моноспектакля "Андрей Сахаров. Равновесие на краю", мировая премьера которого состоится в четвертый день фестиваля. Постановка основана на сохранившихся воспоминаниях Андрея Сахарова и его современников.

"Ученый, выдающийся общественный деятель становится героем моноспектакля, в котором всех играет один исполнитель Евгений Князев. В спектакле - два действующих музыкальных коллектива: большой и камерный оркестры. Большой сопровождает известные моменты из жизни Сахарова, камерный - почти неизвестные стороны его жизни. Также в постановке есть два персонифицированных героя - рояль и скрипка", - поделился Александр Скульский.

На заключительном гала-концерте фестиваля 3 июня солисты ведущих оперных театров мира Анна Аглатова (Большой театр) и Дмитрий Корчак ("Ла Скала", "Ковент Гарден", "Опера Бастий", "Метрополитен-опера") в сопровождении филармонического оркестра исполнят произведения оперной классики.

Ожидается, что зрителями Сахаровского фестиваля станут более 10 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что специальные дни фестиваля в этом году будут посвящены культуре и искусству Нидерландов и Франции.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсуждает с Роспотребнадзором возможность увеличить разрешенное число зрителей фестиваля.

Отметим, что фестиваль вошел в событийную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, а также в программу праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова и утвержденных соответствующим указом президента РФ Владимира Путина.

СПРАВКА:

Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде с 1992 года по инициативе директора и художественного руководителя Нижегородской филармонии, Заслуженного деятеля искусств России Ольги Томиной и выдающегося музыканта, Народного артиста России Валентина Берлинского. В 1999 году фестиваль был принят в Европейскую Ассоциацию Фестивалей при ЮНЕСКО, таким образом подтвердив репутацию крупнейшего музыкального форума не только российского, но и международного масштаба.

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