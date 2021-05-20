Память шести политических деятелей, врачей и учителей предлагается увековечить в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Память шести политических деятелей, врачей и учителей предлагается увековечить в Нижнем Новгороде. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Думы Нижнего Новгорода 26 мая 2021 года.

Так, на фасаде дома №1 по ул. Минина предлагается установить мемориальные доски первым секретарям Горьковского областного комитета КПСС: Константину Катушеву, Николаю Масленникову и Юрию Христораднову. На фасаде дома №17 по Верхневолжской набережной планируется разместить мемориальную доску другому политическому деятелю - Алексею Макиевскому.

Инициатором выступило правление региональной общественной организации "Нижегородское землячество в столице".

Кроме того, Нижегородский областной центр крови им. Климовой выступил с предложением увековечить память бывшего главного врача - основоположника трансфузиологической службы Константина Кузнецова. В случае, если депутаты Гордумы поддержат инициативу, мемориальная доска появится на фасаде здания центра по адресу: ул. Родионова, 194.

Также администрация Сормовского района предложила почтить память заслуженного учителя Нины Бакушевой, установив мемориальную доску на фасаде лицея №82 по адресу: ул. Культуры, 1.

СПРАВКА:

Константин Федорович Катушев - трижды кавалер ордена Ленина и кавалер ордена Октябрьской Революции.

Работал инженером-механиком по гусеничным машинам и заместителем главного конструктора на Горьковском автомобильном заводе. Является создателем плавающего бронетранспортера ГАЗ-47.

С 1957 года находился на партийной службе: 1963 - 1965 гг. - первый секретарь Горьковского горкома КПСС; 1965 - 1968 гг. - первый секретарь Горьковского обкома КПСС; 1968 - 1977 гг. - секретарь ЦК КПСС; одновременно с 1972 г. - заведующий Отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран.

С 1977 г. - заместитель председателя Совета министров СССР; 1977 - 1980 гг - постоянный представитель СССР в Совете экономической взаимопомощи, зампред Совмина СССР - куратор деятельности министерств путей сообщения, Морского флота, транспортного строительства, связи. 1982 - 1985 гг. - посол СССР на Кубе; с 1985 г. - председатель Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям. 1988 - 1991 гг. - министр внешних экономических связей СССР.

Масленников Николай Иванович - трижды кавалер ордена Ленина, кавалер ордена Трудового Красного Знамени.

С 1948 - 1961 работал на заводе "Красная Этна" в г. Горьком старшим технологом, начальником цеха, заместителем начальника корпуса, главным механиком, секретарем парткома завода.

С 1961 года - на партийной работе: 1961-1965 гг. - второй секретарь Горьковского горкома партии; 1965-1968 гг. - первый секретарь Горьковского горкома партии, заведующий отделом обкома партии; 1968-1974 гг. - первый секретарь Горьковского обкома КПСС. С 1974 по 1989 год - первый заместитель председателя Совета министров РСФСР, председатель Госплана РСФСР.

С его именем связана модернизация производства в Дзержинске, Кстове, Выксе, появление новой модели автомобиля "Волга" ГАЗ-24, развертывание работы по созданию передовой строительной индустрии и ликвидации бараков, строительство метрополитена.

Христораднов Юрий Николаевич - дважды кавалер ордена Ленина, кавалер ордена Октябрьской Революции и ордена "Знак Почета", почетный гражданин Нижегородской области.

На партийной работе - с 1963 года: с 1963 года - первый секретарь Автозаводского райкома КПСС г. Горького; 1966-1968 гг. - второй секретарь; 1968-1974 гг. - первый секретарь Горьковского горкома КПСС; 1974-1988 гг. - первый секретарь Горьковского обкома КПСС. 1988 -1989 гг. – председатель Совета Союза Верховного Совета СССР; 1989-1991 гг. – председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

Макиевский Алексей Михайлович - трижды кавалер ордена Трудового Красного Знамени, кавалер ордена Дружбы Народов, почетный гражданин Нижегородской области.

1950-1956 - конструктор отдела главного технолога Горьковского авиационного завода им. Орджоникидзе. С 1954 г. - секретарь комитета ВЛКСМ завода им. Орджоникидзе; 1956-1961 - заведующий отделом комсомольских организаций, второй и первый секретарь Горьковского горкома ВЛКСМ; 1966-1970 - первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ. 1970-1975 - первый секретарь Ленинского РК КПСС города Горького; 1975-1990 - второй секретарь Горьковского ГК КПСС. 1975-1990 - заместитель, первый заместитель председателя Горьковского облисполкома. В 1990-1992 гг. - и. о. председателя Нижегородского облисполкома. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 10-го и 11-го созывов.

Кузнецов Константин Васильевич - основоположник трансфузиологической службы в Нижегородской области, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. Имел патент на изобретение гемостатического материала, позволяющего останавливать кровотечение во время оперативных вмешательств.

Был бессменным руководителем Нижегородского областного центра крови им. Климовой до 14 декабря 2020 года.

За годы руководства Константина Кузнецова "Нижегородский ОЦК" стало одним из ведущих учреждений службы крови Российской Федерации по заготовке донорской крови и ее компонентов. Учреждение обеспечено высокотехнологичным оборудованием, передвижными комплексами для заготовки крови и ее компонентов, использует в своей деятельности передовые методы и технологии заготовки и хранения донорской крови, ее компонентов, гемопоэтических стволовых клеток и обеспечения их безопасности. При участии Константина Кузнецова за период с 2000 по 2005 гг. издано десять научных трудов в области хранения компонентов и клеток донорской крови.

Бакушева Нина Павловна - герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина и ордена "Знак Почета", награждена медалью "За доблестный труд", заслуженный учитель школы РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР.

В 1955 году, как одна из лучших молодых учителей, была направлена в командировку на три года в Германскую Демократическую Республику. После возвращения стала работать в школе №82 города Горького, где трудилась до 1991 года учителем математики. С 1992 года по 1998 - методистом.

Одной из первых в городе она начала проводить свои уроки в форме семинаров.