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Автокинотеатр будет работать в Нижнем Новгороде этой осенью

21 мая 2021 14:46  [37] Культура и отдых

Фото: с сайта 2035.government-nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Автокинотеатр будет работать в Нижнем Новгороде этой осенью. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры администрации города.

Предполагается, что работа кинотеатра будет бесплатной.

Фильмы планируется показывать ежедневно.

"Продолжительность работы площадки — месяц", - сообщили в ведомстве.

Точная информация о количестве сеансов и месте их проведения пока неизвестна.

Напомним, что в октябре 2020 года директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон также анонсировал проведение в городе концертов для просмотра из машин.

Напомним также, что в прошлом году автокинотеатр работал с 2 по 18 октября около стадиона "Нижний Новгород".

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Теги:
Кинематограф Кинотеатры
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