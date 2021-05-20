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Автокинотеатр будет работать в Нижнем Новгороде этой осенью. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры администрации города.
Предполагается, что работа кинотеатра будет бесплатной.
Фильмы планируется показывать ежедневно.
"Продолжительность работы площадки — месяц", - сообщили в ведомстве.
Точная информация о количестве сеансов и месте их проведения пока неизвестна.
Напомним, что в октябре 2020 года директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон также анонсировал проведение в городе концертов для просмотра из машин.
Напомним также, что в прошлом году автокинотеатр работал с 2 по 18 октября около стадиона "Нижний Новгород".
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