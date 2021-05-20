Еще 138 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 138 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 25 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Отметим, что вчера был зарегистрирован 141 новый случай COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 25 мая составляет 1.04.

По данным на 25 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 117 239 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 580 (вчера - 1 537).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 112 122 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 77 человек, а 18 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 537.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

До 31 мая беременные работающие нижегородки могут оставаться на "удаленке".