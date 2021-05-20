Мировая премьера документального моноспектакля об Андрее Сахарове состоялась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мировая премьера документального моноспектакля "Андрей Сахаров. Равновесие на краю" состоялась на сцене Нижегородской академической филармонии им. Ростроповича 24 мая. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", посетивший спектакль.

В постановке, автором которой выступила Елена Исаева, задействованы артист театра и кино Евгений Князев и симфонический оркестр Нижегородской филармонии под управлением дирижера Александра Скульского.

Евгений Князев представил зрителям разносторонний образ Андрея Сахарова. На сцене Евгений Князев то примеряет на себя роль академика, цитируя фрагменты дневника или интервью Андрея Сахарова, то переходит на повествование от лица его второй супруги Елены Боннэр. Рассказ о событиях жизни Андрея Сахарова ведется также от третьего лица. В основу этих фрагментов легли официальные документы и книга Юрия Роста "Сахаров. "Кефир надо греть".

История Андрея Сахарова рассказывается поэтапно, начиная с детства, через роковые моменты его судьбы.

"Судьба моя была в каком-то смысле исключительной. Судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне собственной судьбы", - сказал однажды Андрей Сахаров. Эта строчка задействована в спектакле.

Все его научные труды были этим "Равновесием на краю". Будучи одним из создателей водородной бомбы, он осознавал нечеловечность своих исследований.

"Американские физики тоже спешили. Мы шли с ними практически вровень. И быть может этим помогли сохранить мир. Может быть, одна из причин, почему не разразилась третья мировая война - это равновесие страха. Ужас взаимного уничтожения. Мы балансировали на краю всемирной катастрофы", - декламирует Евгений Князев со сцены слова Андрея Сахарова.

Спустя время академик совершает множество решительных поступков, направленных на предотвращение этих исследований. Его лишают наград, не допускают для получения Нобелевской премии, отправляют в ссылку в Нижний Новгород, но он не меняет своего мнения.

"Для человечества отойти от края пропасти - это значит преодолеть разобщенность. Нужно реформами, а не революцией создавать лучшее более доброе общество, лучший мировой порядок", - считает Андрей Сахаров.

В жизни у ученого было две спутницы - Клавдия Вихирева и Елена Боннэр. Но еще одной спутницей для него была музыка. Андрей Сахаров познакомился с классическими произведениями еще в детстве благодаря отцу, слушал их на протяжении жизни. Известно, что записи концертов, транслируемые по телевидению стали для него утешением во время ссылки.

Кроме того, существуют подтверждения, что ученый тайно посещал концерт Горьковской филармонии. И художественным руководителем театра тогда была Ольга Томина, которая является директором-худруком филармонии и сейчас.

Со сцены Евгений Князев рассказывает историю, произошедшую в то время. Советский пианист Эмиль Гилельс однажды в антракте подошел к Ольге Томиной и спросил о Сахарове. Та не смогла ответить на вопрос, здесь ли академик, потому что его личность была засекречена. Тогда музыкант единственный раз в жизни исполнил произведение на бис - композицию "Одинокий странник" Грига, специально для Андрея Сахарова. Ученого тогда не было в зале, но Ольге Томиной удалось спустя много лет рассказать об этом событии Елене Боннэр.

В спектакле звучат любимые произведения Андрея Сахарова - музыка Альбиони, Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Вагнера и Скрябина.

Напомним, что, по словам Ольги Томиной, такого Сахаровского фестиваля, как в этом году, не было никогда.

Ранее сообщалось, что свыше 15 премьер будет представлено на Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде.

Отметим, что фестиваль вошел в событийную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, а также в программу праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова и утвержденных соответствующим указом президента РФ Владимира Путина.

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