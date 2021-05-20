"Нижегородский водоканал" построит станцию снеготаяния в Нижегородском районе по концессии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Нижегородский водоканал" построит станцию снеготаяния в Нижегородском районе Нижнего Новгорода по концессии. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Сейчас принято решение о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации станции снеготаяния. Соответствующий документ будет подписан в ближайшее время, но не позднее 30 дней со дня получения АО "Нижегородский водоканал" проекта концессионного соглашения.

Главным распорядителем бюджетных средств по исполнению обязательств по концессионному соглашению выступит департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Контролировать исполнение постановления станет первый заместитель главы города Илья Штокман.

Ранее сообщалось, что концессионное соглашение будет заключено на десять лет.

"Нижегородский водоканал" построит станцию снеготаяния на участке площадью 24,1 тысяч кв.м., примыкающем к Нижегородской станции аэрации, в районе Артемовских лугов. Все работы, начиная с вывоза грунта и подведения инженерных коммуникаций до возведения зданий и сооружений компания должна выполнить самостоятельно.

В соответствии с проектной документацией объект будет состоять из административно-бытового корпуса, контрольно-пропускного пункта, станции снеготаяния, блочной комплектной трансформаторной подстанции, площадки временного хранения снега, подводящего самотечного канализационного трубопровода, отводящего самотечного канализационного трубопровода, отводящего напорного канализационного трубопровода насосной станции, хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода.

Площадь застройки составит 248,78 кв.м. Объем инвестиций в создание объекта оценивается в 103,9 млн рублей.

Срок ввода в эксплуатацию обозначен как "не позднее 31 декабря 2021 года".

В дальнейшем концессионер обязуется осуществлять деятельность по приему и утилизации снега.

Ожидается, что производительность станции составит 7 тысяч куб.м. в сутки.

Концессионная плата будет состоять из фиксированной (14,8 млн рублей) и переменной частей. Последняя представляет собой процент от величины превышения фактической выручки над суммой расходов. Плановая выручка концессионера будет рассчитываться, исходя из объемов утилизации снега.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода расторгла концессионное соглашение с дочерней компанией АО "Нижегородский водоканал" - ООО "Городские инженерные системы" (ООО "ГИС") на строительство станций снеготаяния в Приокском и Нижегородском районах в декабре 2020 года. Дело в том, что под местом, где планировалась станция в Приокском районе, проходит газопровод большого давления. Перенести его слишком затратно, поэтому, как посчитали специалисты администрации Нижнего Новгорода, строить не целесообразно. А концессионное соглашение было заключено сразу на две станции.