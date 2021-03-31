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Экономика

Согласован проект концессии на строительство станции снеготаяния в Нижегородском районе

31 марта 2021 16:16  [61] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода согласовала проект концессионного соглашения о создании и эксплуатации станции снеготаяния в Нижегородском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте горадминистрациии.

Концессионное соглашение будет заключено между администрацией Нижнего Новгорода и АО "Нижегородский водоканал" на десять лет.

Согласно информации, "Нижегородский водоканал" построит станцию снеготаяния на участке площадью 24,1 тысяч кв.м., примыкающем к Нижегородской станции аэрации, в районе Артемовских лугов. Все работы, начиная с вывоза грунта и подведения инженерных коммуникаций до возведения зданий и сооружений компания должна выполнить самостоятельно.  

В соответствии с проектной документацией объект будет состоять из административно-бытового корпуса, контрольно-пропускного пункта, станции снеготаяния, блочной комплектной трансформаторной подстанции, площадки временного хранения снега, подводящего самотечного канализационного трубопровода, отводящего самотечного канализационного трубопровода, отводящего напорного канализационного трубопровода насосной станции, хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода. 

Площадь застройки составит 248,78 кв.м. Объем инвестиций в создание объекта оценивается в 103,9 млн рублей. 

Срок ввода в эксплуатацию обозначен как "не позднее 31 декабря 2021 года".

В дальнейшем концессионер обязуется осуществлять деятельность по приему и утилизации снега.

Ожидается, что производительность станции составит 7 тысяч куб.м. в сутки.

Концессионная плата будет состоять из фиксированной (14,8 млн рублей) и переменной частей. Последняя представляет собой процент от величины превышения фактической выручки над суммой расходов. Плановая выручка концессионера будет рассчитываться, исходя из объемов утилизации снега.

Ранее сообщалось, что строительство станции снеготаяния планируется начать в апреле и завершить за 6 месяцев, то есть к осени 2021 года.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода расторгла концессионное соглашение с дочерней компанией АО "Нижегородский водоканал" - ООО "Городские инженерные системы" (ООО "ГИС") на строительство станций снеготаяния в Приокском и Нижегородском районах в декабре 2020 года. Дело в том, что под местом, где планировалась станция в Приокском районе, проходит газопровод большого давления. Перенести его слишком затратно, поэтому, как посчитали специалисты администрации Нижнего Новгорода, строить не целесообразно. А концессионное соглашение было заключено сразу на две станции. 

Согласно прежнему договору концессии, станция снеготаяния в Нижегородском районе должна была быть размещена рядом с Нижегородской станцией аэрации. Предполагалось, что станция сможет перерабатывать не менее 450 тысяч кубических метров в год. Планировалось использовать технологию утилизации снега в бытовой канализации. Снег плавится естественным образом в сточных водах, так как их средняя температура составляет 15-18 градусов. После этого в камере снеготаяния осадки с помощью насосов перекачиваются в городские коллекторы и отправляются на очистку сточных вод на Нижегородскую станцию аэрации. Инвестиции в строительство двух станций оценивались в 160 млн рублей.

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Теги:
Концессия Снег
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