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Спорт

ФК "НН" вступил в Российскую премьер-лигу

25 мая 2021 15:54  [216] Спорт
Домашняя арена ФК НН - стадион Нижний Новгород

Домашняя арена ФК НН - стадион Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный клуб "Нижний Новгород" вступил в Российскую премьер-лигу. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Нижегородский клуб является дебютантом лиги. С сезона 2017/18 он играл в футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Несмотря на то, что ФК "НН" в прошедшем первенстве занял третье место, клуб будет выступать в Тинькофф РПЛ, поскольку ФК "Оренбург" не получил соответствующую лицензию.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 мая 2021 года подписал дополнительное соглашение межу правительством региона, Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом о развитии футбола.

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Теги:
Футбол
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