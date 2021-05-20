ФК "НН" вступил в Российскую премьер-лигу

Домашняя арена ФК НН - стадион Нижний Новгород
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Футбольный клуб "Нижний Новгород" вступил в Российскую премьер-лигу. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Нижегородский клуб является дебютантом лиги. С сезона 2017/18 он играл в футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Несмотря на то, что ФК "НН" в прошедшем первенстве занял третье место, клуб будет выступать в Тинькофф РПЛ, поскольку ФК "Оренбург" не получил соответствующую лицензию.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 мая 2021 года подписал дополнительное соглашение межу правительством региона, Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом о развитии футбола.
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