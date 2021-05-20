ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 мая 2021 12:32  [49] Депутаты Гордумы поддержали установку памятника Владимиру Далю в Нижнем Новгороде
26 мая 2021 12:28  [59] Мемориальные доски установят в память о шести нижегородцах
26 мая 2021 12:25  [65] Спасение людей и тушение огня внутри здания: под Нижним Новгородом соревновались газодымозащитники (ВИДЕО)
26 мая 2021 12:14  [82] Получившему удар током нижегородскому подростку назначено лечение в барокамере
26 мая 2021 12:08  [109] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 26 мая
26 мая 2021 12:05  [62] Десять зарядных станций для электромобилей установят в Нижнем Новгороде в 2021 году
26 мая 2021 11:59  [85] Улицу Минина отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода
26 мая 2021 11:46  [103] "Призываю всех нижегородцев обязательно сделать прививку от коронавируса", - Николай Карякин
26 мая 2021 11:20  [79] Более 10 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде
26 мая 2021 10:53  [189] "Мы говорим о планомерной работе по сохранению культурного наследия", - Анна Давыдова
Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 26 мая

26 мая 2021 12:08  [109] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 147 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 26 мая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 138 новых случаев COVID-19.
Коэффициент распространения инфекции 26 мая, как и днем ранее, составляет 1.04.

По данным на 26 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 117 386 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 617 (вчера - 1 580).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 112 215 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 93 человека, а 17 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 554.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 673 500 человек, в том числе за последние сутки протестированы 9 419 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph