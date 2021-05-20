Десять зарядных станций для электромобилей установят в Нижнем Новгороде в 2021 году Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десять зарядных станций для электромобилей установят в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

В ведомстве пояснили, что установка будет производиться в рамках разработанной Минэкономразвития концепции развития электротранспорта в российских регионах. Нижний Новгород вошел в список пилотных регионов.

На данный момент определены более 80 мест технически подходящих для размещения станций. Также в городе уже разработан типовой свод правил для их установки.

К концу 2024 года в городе планируется установить более 20 тысяч зарядных станций для электромобилей.

Ранее сообщалось, что АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в состав Государственной корпорации "Ростех") подготовил пилотный проект по установке и запуску публичных электрозарядных станций для существующего электротранспорта региона.

Напомним, что в Нижегородской области прорабатывается комплекс мер, стимулирующих развитие спроса на электромобили. В частности, налог на электромобили был снижен вдвое.