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Десять зарядных станций для электромобилей установят в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
В ведомстве пояснили, что установка будет производиться в рамках разработанной Минэкономразвития концепции развития электротранспорта в российских регионах. Нижний Новгород вошел в список пилотных регионов.
На данный момент определены более 80 мест технически подходящих для размещения станций. Также в городе уже разработан типовой свод правил для их установки.
К концу 2024 года в городе планируется установить более 20 тысяч зарядных станций для электромобилей.
Ранее сообщалось, что АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в состав Государственной корпорации "Ростех") подготовил пилотный проект по установке и запуску публичных электрозарядных станций для существующего электротранспорта региона.
Напомним, что в Нижегородской области прорабатывается комплекс мер, стимулирующих развитие спроса на электромобили. В частности, налог на электромобили был снижен вдвое.
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