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Экономика

КРЭТ готов к установке публичных электрозарядных станций в Нижнем Новгороде

08 февраля 2021 13:46  [90] Экономика

Фото: с сайта wikipedia.org

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в состав Государственной корпорации "Ростех") готово к установке публичных электрозарядных станций в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в концерне 8 февраля.

КРЭТ подготовил пилотный проект по установке и запуску станций для существующего электротранспорта региона. Сейчас ведутся переговоры с правительством Нижегородской области.

Кроме того, стороны рассматривают вопросы развития электрозарядной инфраструктуры в регионе в целом. Очередное рабочее совещание состоялось на прошлой неделе. В нем приняли участие представители концерна, министерства энергетики и ЖКХ, министерства транспорта и автомобильных дорог, корпорации развития Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что КРЭТ также ведет переговоры с правительством Нижегородской области об опытной эксплуатации ультрабыстрых зарядных станций для запуска тестовых маршрутов электробусов к 800-летию города.

"Производственные мощности концерна, а также инфраструктура региона позволяют оперативно установить в Нижнем Новгороде ультрабыстрые зарядные станции. В случае принятия правительством региона решения о запуске электробусов к юбилею города, все работы будут проведены в кратчайшие сроки", - заявили в концерне.

Напомним, что в Нижегородской области прорабатывается комплекс мер, стимулирующих развитие спроса на электромобили. В частности, налог на электромобили был снижен вдвое.

СПРАВКА:

Производством зарядных станций занимается Рязанский приборный завод (входит в состав КРЭТ). Станции позволяют зарядить, к примеру, электрический серийный кроссовер за 30 минут.

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Теги:
Ростех Транспорт Электроэнергия
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