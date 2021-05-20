Мемориальные доски установят в память о шести нижегородцах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде в память о шести известных жителях города. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 26 мая 2021 года.

Речь идет об увековечивании памяти:

- первых секретарей Горьковского областного комитета КПСС: Константина Катушева, Николая Масленникова и Юрия Христораднова - на фасаде дома №1 по ул. Минина;

- политического деятеля Алексея Макиевского - на фасаде дома №17 по Верхневолжской набережной;

- бывшего главного врача Нижегородского областного центра крови им. Климовой Константина Кузнецова – на фасаде центра;

- заслуженного учителя Нины Бакушевой - на фасаде лицея №82.

О подробностях мы сообщали ранее.