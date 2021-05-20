Мемориальные доски установят в память о шести нижегородцах

Мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде в память о шести известных жителях города. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 26 мая 2021 года.
Речь идет об увековечивании памяти:
- первых секретарей Горьковского областного комитета КПСС: Константина Катушева, Николая Масленникова и Юрия Христораднова - на фасаде дома №1 по ул. Минина;
- политического деятеля Алексея Макиевского - на фасаде дома №17 по Верхневолжской набережной;
- бывшего главного врача Нижегородского областного центра крови им. Климовой Константина Кузнецова – на фасаде центра;
- заслуженного учителя Нины Бакушевой - на фасаде лицея №82.
О подробностях мы сообщали ранее.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+