Программа временного трудоустройства несовершеннолетних стартовала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" - Денис Кузнецов

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

В Нижнем Новгороде с 1 июня стартует программа временного трудоустройства несовершеннолетних. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

В этом году планируется организовать около 400 временных рабочих мест для подростков - на базе муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, а также городских предприятий и организаций, которые проводят работы по благоустройству территории города.

Так, ребята смогут заняться ремонтными работами в школах, ремонтировать школьную мебель, реставрировать книги и учебники в библиотеках при образовательных учреждениях, а также приводить в порядок пришкольные территории.

Ещё подростков могут привлечь к благоустройству улиц и общественных пространств, к работам с цветниками и газонами, а также к посадке и обрезке кустарников и деревьев.

При этом, подчеркнули в администрации, при оформлении детей на работу будет строго соблюдаться трудовое законодательство, а все соискатели должны будут пройти медосмотр. Администрации районов будут заключать с несовершеннолетними четырёхсторонние договоры, а также согласовывать с Роспотребнадзором рабочие места для трудоустройства подростков.

Рабочий день будет четырёхчасовым, а оплата труда за полный месяц работы составит 6907,68 рублей. На организацию занятости несовершеннолетних из городского бюджета выделено 4,5 млн рублей.

Кроме того, Центр занятости населения в 2021 году будет выплачивать подросткам материальную поддержку за фактически отработанное время, исходя из суммы 2250 рублей.

Устроиться на такую работу могут юные нижегородцы с 14 до 18 лет. Для этого им нужно обратиться в администрации районов города или в центры занятости.

Напомним, экосистема профессионального развития региона запущена в Нижегородской области. Теперь на портале “Команды правительства” будут публиковаться обучающие курсы и образовательные материалы от ведущих экспертов, а воспользоваться этими материалами смогут все желающие.