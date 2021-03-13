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Общество

Первый в Нижнем Новгороде "IT-Куб" откроется на базе школы №186

19 марта 2021 12:45  [59] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Первый в Нижнем Новгороде "IT-Куб" откроется на базе школы №186. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, ремонтные работы на площадке выполнены уже на 60%. Открытие центра запланировано на 1 сентября. Центр создается в рамках федпроекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" и позволит обучать до 400 детей.

"Мы видим большую потребность в новых кадрах со стороны IT-отрасли и растущий интерес к IT-образованию со стороны молодежи. Это направление в регионе мы будем развивать и за счет других решений, создавая новые точки роста", - сказал Глеб Никитин.

Оператором проекта в Нижнем Новгороде стал Нижегородский радиотехнический колледж.

Напомним, что вузы будут анализировать трудоустройство выпускников IT-специальностей.

СПРАВКА:
"IT-Куб" - это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий.

Первый в Нижегородской области центр был создан в Княгинине на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета в 2019 году. Второй появился в 2020 году на базе Арзамасского техникума строительства и предпринимательства.

Всего до 2024 года в регионе планируется открыть еще 4 таких образовательных центра.

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Теги:
IT Образование Школы
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