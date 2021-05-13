Экосистема профессионального развития региона запущена в Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Экосистема профессионального развития региона запущена в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Основой для создания системы стал проект "Команда правительства".

"Функционал "Команды правительства" расширяется от HR-проекта по формированию высокоэффективного коллектива управленцев до экосистемы профессионального развития региона. Теперь на портале будут публиковаться обучающие курсы и образовательные материалы от ведущих экспертов. Воспользоваться этими материалами смогут все желающие", - рассказал во время презентации проекта заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

В рамках презентации экосистемы заключен ряд соглашений. Достигнута договоренность между правительством региона, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НИУ ВШЭ-Нижний Новгород, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Мининским университетом и ПАО "Сбербанк" о создании единого информационного пространства для профессионального развития нижегородцев.

Корпоративный университет правительства Нижегородской области и МГУ им. М.В. Ломоносова договорились о сотрудничестве в рамках проекта "Региональный центр карьеры", о научных исследованиях и совместной работе по повышению квалификации госслужащих.

Кроме того, Корпоративный университет, Томский государственный университет, ННГУ и управление по труду и занятости населения Нижегородской области заключили соглашение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Оно направлено на обучение и содействие занятости граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством.

После церемонии подписания соглашений прошла стратегическая сессия "Профессиональное развитие региона, формирование кадровой стратегии". Новый функционал портала "Команда правительства" был опробован совместного с НИУ ВШЭ-Нижний Новгород в прямом эфире открытого лектория в формате TED "Высшая лига".

В этот же день на площадке КУПНО результаты своей работы представили слушатели программы Executive Master in Public Management ВШГУ РАНХиГС. Напомним, что участники программы, многие их которых являются победителями и финалистами Всероссийского конкурса "Лидеры России", проходили стажировку в Нижегородской области. Результатом стажировки стала разработка предложений по управлению человеческим капиталом и балансом занятости населения в регионе.

Напомним, 14 мая 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт региональной программе по открытому отбору высокоэффективных управленцев "Команда правительства".