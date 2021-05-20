Крупное производство террасной доски появится в Володарске к 2023 году

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Фото: rusdecking.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Предприятие "Русдекинг" получило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск" в Нижегородской области. Завод намерен создать там производство изделий из древесно-полимерного композита.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, предприятие готово направить на развитие производства полного цикла порядка 804 млн рублей. На заводе появится около 260 новых рабочих мест.

Компания "Русдекинг" производит террасную доску и другие строительные материалы из древесно-полимерного композита на основе полиэтилена низкого давления. Причём инвестор уверен, что его продукция будет востребована в сфере ремонта и строительства как внутри страны, так и на внешнем рынке.

Напомним, в настоящее время в ТОСЭР "Володарск" ведут работу восемь резидентов. Для них действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации, а также сниженные ставки по налогу на прибыль.

Ранее сообщалось, что ООО "Первая ткацкая фабрика" инвестирует 5 млрд рублей в создание крупного производства в Володарске. Там будет построено ткацко-отделочное предприятие полного цикла, а также налажен выпуск ткацкой нити.

Ещё один резидент володарской ТОСЭР - производитель огнезащитных компонентов ООО "Лино Файер" - планирует расширить предприятие и наладить изготовление полимерных смол, дисперсий, лакокрасочных материалов и клеев.

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Теги:
Володарск Производство ТОСЭР
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