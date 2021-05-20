Около 250 млн рублей направят на поддержку нижегородских предпринимателей в 2021 году Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Около 250 млн рублей поддержки получат нижегородцы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках нацпроекта предусмотрены различные меры поддержки начинающих и опытных предпринимателей, а также самозанятых. Так, представители малого и среднего бизнеса смогут получить образовательные и консультационные услуги, взять льготные займы, а также участвовать в грантовых конкурсах.

Глеб Никитин отметил, что в регионе насчитывается более 124 тысяч субъектов МСП, причём только за последние полгода их количество увеличилось более чем на 2 тысячи.

Всего в секторе малого и среднего бизнеса занято около 500 тысяч человек. А оборот предприятий в прошлом году превысил 1,4 трлн рублей. Это показатель стабилизации ситуации, отметил губернатор, и меры поддержки только способствуют этому.

При этом Нижегородская область по развитию малого предпринимательства является одним из лидеров: по количеству малых и средних предприятий регион находится на 3 месте в ПФО и на 11 – в России, по количеству занятых там сотрудников - на 2 месте в ПФО и на 8 - по стране, а по обороту МСП область занимает 2 место в ПФО и 7 среди всех регионов.

Напомним, что нижегородские предприниматели за первый квартал 2021 года получили льготные микрозаймы на сумму более 32 млн рублей.

Также сообщалось, что Центр развития экспорта Нижегородской области в текущем году направит более 56 млн рублей на поддержку предпринимателей. Спектр возможностей для поддержки очень широкий: это и обучающие программы, и сопровождение экспортных контрактов, сопровождение при участии в выставках и ярмарках, продвижение на международных электронных торговых площадках и многое другое.