Парк Кулибина в Нижнем Новгороде благоустроят к августу 2021 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Парк Кулибина в Нижнем Новгороде благоустроят к 1 августа 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

"В рамках благоустройства парка планируется выполнить работы по локальному ремонту дорожек, озеленению, установке малых архитектурных форм", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, планируется ремонт павильона шахматного клуба и установка арт-объектов: "Вечный двигатель", "Невозможный треугольник", "Оптическая иллюзия", "Плотность", "Проекция элемента кручения на плоскость", "Рычаг", "Стулподъемник", "Эхофон" и "Колесо гироскоп".

Электронный аукцион по поиску подрядчика для выполнения необходимых работ уже объявлен. Подрядчика определят 7 июня.

Начальная (максимальная) цена контракта - 57 млн рублей.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что средства на благоустройство этой территории появились в бюджете города благодаря экономии.

Напомним, часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода, установленные перед Нижегородским государственным академическим театром драмы им. Горького, после праздника хотят перенести в парк Кулибина. Отметим, что часы сделаны на основе дизайна Кулибина.