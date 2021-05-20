Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Названы сроки строительства новых линий метро
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 03 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2021 20:00  [228] Министр экологии Нижегородской области оценил ход рекультивации Шуваловской свалки
02 июня 2021 19:27  [180] Нижний Новгород присоединился к Миланскому пакту городской продовольственной политики
02 июня 2021 19:21  [194] Пляж у Мещерского озера очистили от мусора после жалоб нижегородцев губернатору в соцсетях
02 июня 2021 18:32  [210] Росприроднадзор обвинил власти Нижнего Новгорода в появлении незаконной свалки в Московском районе
02 июня 2021 17:52  [257] В Нижегородской области состоится конференция “Инклюзия в бизнесе – новый рынок труда”
02 июня 2021 17:38  [219] Нижегородцев приглашают присоединиться к форуму социально-предпринимательских проектов “Территория ритма”
02 июня 2021 16:55  [289] Открытие остановки у ж/д станции "Починки" в Нижнем Новгороде снова перенесли
02 июня 2021 16:10  [262] Территорию внутри нижегородского Кремля от Коромысловой до Северной башни благоустроят за 29 млн рублей
02 июня 2021 15:38  [486] Юрий Шалабаев потребовал жестче контролировать сроки проведения работ при подготовке к 800-летию
02 июня 2021 15:13  [257] Новый элемент-символ не планируется размещать на крыше Нижегородской ярмарки
Общество

"Год "дистанта" отрицательным образом повлиял на психологическое здоровье детей", - Ольга Петрова

02 июня 2021 14:07  [273] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Год "дистанта" отрицательным образом повлиял на психологическое здоровье детей", - заявила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова в интервью КП-Нижний Новгород.

Произошедшая в Казани ситуация, по мнению Ольги Петровой, вновь позволила задуматься о психологическом состоянии школьников.

По ее словам, ученики находились в замкнутом пространстве, преподаватели не могли видеть, какие проблемы возникают у школьников.

"Только находясь в аудитории, учитель может оценивать атмосферу в классе, своевременно увидеть травлю, увидеть, что ребенок замыкается в себе, и сразу отработать это с психологами, которые есть в каждой школе и помогают выходить из сложных ситуаций. Для особо трудных случаев есть служба психологической поддержки", - сказала Ольга Петрова.

В заключение министр отметила, что на базе Мининского университета в настоящее время реализуется проект психологической помощи школьникам. В дальнейшем планируется развитие проекта с транслированием на техникумы, вузы.

Напомним, что трагедия произошла в школе №175 в Казани. 19-летний выпускник школы открыл стрельбу в здании 11 мая. В результате погибли 11 человек, среди них девять детей. В здании на момент случившегося находились 714 детей и около 70 сотрудников.

Позднее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить безопасность в нижегородских школах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph