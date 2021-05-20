"Год "дистанта" отрицательным образом повлиял на психологическое здоровье детей", - Ольга Петрова Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Год "дистанта" отрицательным образом повлиял на психологическое здоровье детей", - заявила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова в интервью КП-Нижний Новгород.

Произошедшая в Казани ситуация, по мнению Ольги Петровой, вновь позволила задуматься о психологическом состоянии школьников.

По ее словам, ученики находились в замкнутом пространстве, преподаватели не могли видеть, какие проблемы возникают у школьников.

"Только находясь в аудитории, учитель может оценивать атмосферу в классе, своевременно увидеть травлю, увидеть, что ребенок замыкается в себе, и сразу отработать это с психологами, которые есть в каждой школе и помогают выходить из сложных ситуаций. Для особо трудных случаев есть служба психологической поддержки", - сказала Ольга Петрова.

В заключение министр отметила, что на базе Мининского университета в настоящее время реализуется проект психологической помощи школьникам. В дальнейшем планируется развитие проекта с транслированием на техникумы, вузы.

Напомним, что трагедия произошла в школе №175 в Казани. 19-летний выпускник школы открыл стрельбу в здании 11 мая. В результате погибли 11 человек, среди них девять детей. В здании на момент случившегося находились 714 детей и около 70 сотрудников.

Позднее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить безопасность в нижегородских школах.