Началось восстановление исторической мозаики на бассейне "Чайка" в Нижнем Новгороде Общество

Советская мозаика Фото: фонд "Внимание" в Твиттере (архив)

Началось восстановление исторической мозаики с изображением пловца на фасаде спортклуба "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает "Нижегородская правда".

В настоящее время реставраторы ищут подходящие материалы для воссоздания мозаичного панно. В частности, керамическую плитку сине-голубых, красно-коричневых и зелено-изумрудных цветов.

Напомним, мозаичное панно, нанесенное в советское время, со временем разрушилось и было закрыто во время ремонтных работ по укреплению и утеплению фасада здания в ноябре 2018 года.

Позднее на его месте появился другой рисунок пловца, художественная ценность которого вызвала сомнения у нижегородцев. Пользователи соцсетей отметили, что у плывущего человека появились азиатское лицо, выраженная грудь и непропорциональные ноги. Изображенная над ним чайка также претерпела существенные изменения.

(Неудачный рисунок, фото: фонд "Внимание" в Твиттере)

"Это даже не чайка, а тюлень с крыльями", - комментировали изображение пользователи.

Неудачный рисунок, имитировавший мозаику, который подрядчик сделал без согласования с ГАЗом, был удален по требованию предприятия на той же неделе.

Ранее сообщалось, что мозаику восстановят в первоначальном виде. Реставрацией займутся специалисты российского Союза художников. Однако точного времени окончания работ не называлась. В результате, восстановление началось спустя два года.