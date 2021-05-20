Первый рейс "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Чебоксары состоится 12 июня Общество

Фото: Юлия Гребешкова

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьёва

В июне из Нижнего Новгорода стартуют рейсы на судах "Валдай 45Р" в направлении Чебоксар. Первый тестовый рейс запланирован на 12 июня, в День России. Об этом сообщает Центр управления реализацией Стратегии развития Нижегородской области.

Напомним, суда на подводных крыльях открыли навигацию 20 мая - в День Волги - маршрутами в Городец и Чкаловск. Кроме того, в настоящее можно совершить часовую прогулку по Волге и Оке вдоль берегов Нижнего Новгорода.

Кроме того, этим летом откроются новые направления судов: в Макарьево, Павлово, Юрьевец, к Шуховской башне под Дзержинском. Ещё на "Валдае" можно будет добраться до причала "Юг" в Автозаводском районе.

В правительстве напомнили, что в июне планируется запуск пилотного маршрута "Валдаев" из Нижнего Новгорода до Юрино в Марий Эл.

А уже 12 июня нижегородцы и гости города смогут отправиться на "Валдае 45Р" в столицу Чувашии - Чебоксары. Отправление из Нижнего Новгорода в 6:00. В пути судно пройдет около 5 часов. В Чебоксарах можно будет прогуляться и посмотреть местные достопримечательности: стоянка составит 4,5 часа. Обратно в Нижний Новгород “Валдай” отправится в 15:30 и прибудет к причалу на Рождественской в 20:30. Стоимость билета на эту речную прогулку составит 2500 рублей.

Посмотреть расписание и купить билеты можно на сайте vodoletnn.ru