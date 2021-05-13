ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2021 16:24  [246] Навигация "Валдаев" откроется в Нижнем Новгороде 20 мая
19 мая 2021 15:36  [244] Определилось место строительства нового дома для жильцов с ул. Краснодонцев
19 мая 2021 14:57  [123] Нижегородец оплатил долг в 263 тысячи рублей за отопление и горячую воду
19 мая 2021 14:32  [1464] Пломбир с кишечной палочкой обнаружили в Нижегородской области
19 мая 2021 13:55  [181] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области
19 мая 2021 13:40  [193] Нижегородские рыбаки стали чаще нарушать закон в 2021 году
19 мая 2021 13:30  [175] Комитет по экологии ЗС НО поддержал внесение изменений в закон об отходах строительства и сноса
19 мая 2021 13:04  [183] Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 19 мая COVID-19
19 мая 2021 12:16  [162] Власти в апреле отработали более 7 тысяч обращений нижегородцев через портал "Госуслуги. Решаем вместе"
19 мая 2021 12:11  [235] Движение транспорта временно ограничат на ул. Ильинской и ул. Ветеринарной
Общество

Навигация "Валдаев" откроется в Нижнем Новгороде 20 мая

19 мая 2021 16:24  [246] Общество

Фото: ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Навигация судов на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" откроется в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первым рейсом "Валдай" отправится в Чкаловск. Это произойдет в 13:00, а в 18:00 СПК повезет пассажиров обратно в Нижний Новгород.

Еще один рейс 20 мая состоится из Нижнего Новгорода в Городец. Из областного центра судно отправится в 13:30, а из Городца - в 17:00.

На следующий день - 21 мая, навигация "Валдаев" повторится, то есть по одному рейсу в Чкаловск и Городец и обратно.

Однако уже в выходные - 22 и 23 мая, запланировано больше рейсов:
в Чкаловск: 22 мая - в 08:00 и 12.45; 23 мая – в 13:00
из Чкаловска в Нижний Новгород: 22 мая – в 13:00 и 17:, 23 мая – в 18:00
в Городец: 22 и 23 мая – в 08:30 и 16:00.
из Городца в Нижний Новгород: 22 мая – в 11:30; 23 мая – в 12:00 и 19:00.

"Навигацию судов на подводных крыльях – одного из символов Нижнего Новгорода – мы открываем в День Волги. Этот день мы отмечаем с 2008 года вместе со всеми поволжскими регионами России. Надеюсь, что благодаря навигации судов на подводных крыльях и нижегородцы, и гости, которые приедут к нам на 800-летие, по-новому оценят красоту великой реки и туристический потенциал районов региона", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Билеты можно приобрести на сайте biletnn.ru, в разделе "Экскурсии" и на главной странице сайта.

Напомним, что навигацию "Валдаев" в 2021 году планировали открыть при благоприятной паводковой ситуации, которая наступила почти в середине мая.

Напомним также, что в начале мая правительство Нижегородской области подтвердило намерения по открытию новых маршрутов "Валдая".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водный транспорт Навигация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph