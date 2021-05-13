Навигация "Валдаев" откроется в Нижнем Новгороде 20 мая Общество

Фото: ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Навигация судов на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" откроется в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первым рейсом "Валдай" отправится в Чкаловск. Это произойдет в 13:00, а в 18:00 СПК повезет пассажиров обратно в Нижний Новгород.

Еще один рейс 20 мая состоится из Нижнего Новгорода в Городец. Из областного центра судно отправится в 13:30, а из Городца - в 17:00.

На следующий день - 21 мая, навигация "Валдаев" повторится, то есть по одному рейсу в Чкаловск и Городец и обратно.

Однако уже в выходные - 22 и 23 мая, запланировано больше рейсов:

в Чкаловск: 22 мая - в 08:00 и 12.45; 23 мая – в 13:00

из Чкаловска в Нижний Новгород: 22 мая – в 13:00 и 17:, 23 мая – в 18:00

в Городец: 22 и 23 мая – в 08:30 и 16:00.

из Городца в Нижний Новгород: 22 мая – в 11:30; 23 мая – в 12:00 и 19:00.

"Навигацию судов на подводных крыльях – одного из символов Нижнего Новгорода – мы открываем в День Волги. Этот день мы отмечаем с 2008 года вместе со всеми поволжскими регионами России. Надеюсь, что благодаря навигации судов на подводных крыльях и нижегородцы, и гости, которые приедут к нам на 800-летие, по-новому оценят красоту великой реки и туристический потенциал районов региона", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Билеты можно приобрести на сайте biletnn.ru, в разделе "Экскурсии" и на главной странице сайта.

Напомним, что навигацию "Валдаев" в 2021 году планировали открыть при благоприятной паводковой ситуации, которая наступила почти в середине мая.

Напомним также, что в начале мая правительство Нижегородской области подтвердило намерения по открытию новых маршрутов "Валдая".