Бизнесмены, участвующие в подготовке 800-летия Нижнего Новгорода, получат 100 млн рублей поддержки Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьёва

Нижегородская область планирует дополнительно выделить 100 млн рублей из регионального бюджета на льготное кредитование малого и среднего предпринимательства, причастного к организации мероприятий празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Он уже внёс соответствующий проект поправок в бюджет на 2021 год в Законодательное собрание региона.

"Льготные микрозаймы помогут небольшим компаниям внести свой вклад в празднование масштабного события", – пояснил губернатор.

Предприниматели смогут получить льготные кредиты до 5 млн рублей по ставке 1% годовых.

Никитин отметил, что юбилей Нижнего Новгорода является стартовой точкой для масштабной работы по развитию региона. И задача правительства состоит в том, чтобы создать комфортный микроклимат для жителей, туристов и инвесторов.

Кроме того, сообщили в правительстве, из регионального бюджета планируется выделить ещё 130 млн рублей на оказание материальной поддержки промышленным предприятиям области - также в виде льготных займов.

Ранее сообщалось, что около 250 млн рублей поддержки получат нижегородцы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2021 году.

Напомним, 1 июня стало известно, что звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" удостоены 12 представителей малого и среднего бизнеса региона.